Lübnan'ın kuzeyinde 200 göçmeni taşıyan bir tekne battı

Lübnan ordusu, 200 göçmeni taşıyan bir teknenin, ülkenin kuzeyindeki Silata sahili açıklarında battığını duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Lübnan dışına çıkmaya çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin Silata açıklarında battığı ifade edildi.

وصلت ٣ مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم ٢٠٠ تقريباً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bGyrIJVwmC — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerinden 3, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) de bir teknenin düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, göçmenlerin uyruklarına ya da akıbetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak, Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir teknenin 22 Eylül 2022'de Suriye açıklarında batması sonucu 94 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)