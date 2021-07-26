Lübnan'da hükümeti kurma görevi milyarder Mikati'ye verildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yeni hükümeti kurma görevini eski başbakan, milyarder telekomünikasyon patronu Necib Mikati'ye verdi.

Parlamentoda siyasi gruplar arası istişarelerde yeni hükümeti kurmak için yeterli oyu alan Mikati, Cumhurbaşkanı Avn ile Baabda Sarayı'nda görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Mikati yeni hükümeti kurma görevinin kendisine verildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Avn ile işbirliği halinde Fransa'nın planı doğrultusunda yeni hükümeti kuracaklarını söyledi. Fransa'nın planı, hükümette "dış yardımı" çekecek reformları başlatabilecek "uzman"ların olmasını öngörüyor.

"Elimde sihirli değnek yok ve mucizeler yaratamam" diyen Mikati bir süredir durumu incelediğini belirtti ve "eğer uluslararası garantiler olmasaydı" böyle bir adımı atmayacağını söyledi.