Lübnan'da hesabından para çekmek için banka basan kadın serbest bırakıldı

Lübnan'daki krizin ardından resmi olmayan sermaye kontrolleri devam ederken mevduat sahipleri bankalardaki hesaplarından para çekemiyor. Bu nedenle ülkede bir dizi banka baskını yaşanıyor.

28 yaşındaki Sali Hafız da 14 Eylül'de beraberindeki bir grupla bir bankanın şubesine girip kanser hastası kardeşinin tedavisi için kullanmak istediğini söylediği 12 bin doları hesabından çekmişti. Hafız'ın baskın sırasında elindeki silahın daha sonra oyuncak silah olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha sonra teslim olan Hafız dün 1 milyon Lübnan poundu (25 ABD doları) karşılığında kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan'da milletvekili Cynthia Zarazir de ameliyat olması için gereken 8 bin 500 doları banka hesabından çekmek için önceki gün Beyrut'ta bir banka şubesine baskın düzenlemişti. Zarazir'e çok sayıda kişi de destek vermişti.

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri Salı günü de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.