Lübnan'da Filistin kampındaki cenazede 'kavga': 2 ölü, 7 yaralı

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında önceki gece meydana gelen patlamada yaşamını yitiren bir mühendisin cenazesi sırasında çıkan kavgada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan devlet haber ajansının aktardığına göre, ülkenin güneyindeki Sur liman kentinde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de Cuma akşamı meydana gelen patlamada yaşamını yitiren bir mühendisin cenazesi sırasında "kavga" çıktı. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Cuma akşamı meydana gelen patlamanın kampta bulunan ve Hamas’a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiği iddia edilmişti.