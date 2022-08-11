Lübnan'da bankaya silahlı saldırı: Çok sayıda kişi rehin alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Federal Banka şubesi silahla basan saldırgan dondurulan parasını geri alamadığını söyleyerek çok sayıda kişiyi rehin aldı.

Hürriyet'in haberine göre, adının Bassam al-Sheikh Hüseyin olduğu öğrenilen 42 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle Hamra semtinde yer alan banka şubesinde 7-8 banka çalışanı ile 2 müşteriyi rehin tuttuğu iddia edildi. Yetkililer zanlının bankaya girdiğinde 2-3 el ateş ettiğini duyurdu.

Elinde benzin bidonu olduğu öğrenilen adam bankada dondurulan 200 bin dolarını alamadığı taktirde kendini yakacağını açıkladı.

Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.