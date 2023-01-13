Lübnan ordusu sınırı ihlal eden İsrail İHA'sına ateş açtı

Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir İHA'nın sınır ihlali gerçekleştirmesi üzerine Lübnan ordusunca hedef alındığı açıklandı.

Haber Merkezi

Lübnan ordusu, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İsrail'e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hunin kasabası semalarında İsrail'e ait bir İHA'nın sınır ihlali gerçekleştirdiği belirtildi.

İHA'nın Lübnan hava sahasında görülmesinin ardından ordu mensuplarınca hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın akıbetine ilişkin herhangi bir detay verilmezken, İsrail makamlarından da henüz açıklama yapılmadı. (AA)

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