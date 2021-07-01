Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, oto gaza 39 kuruş zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
LPG'ye zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 39 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, oto gaza 39 kuruş zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.