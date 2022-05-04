Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
Haber Merkezi
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.