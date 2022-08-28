LÖSEV: Azrail ile savaşıyoruz, mücadeleye devam edeceğiz

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) yapılan yazılı açıklamada, 6 yıldır Lösante Hastanesi'ne tam ruhsat verilmemesi, LÖSEV Üniversitesi'nin YÖK'te takılması, Kemik İliği Bankası açılmasına izin verilmemesine tepki gösterilerek, “Ülkemizin en güvenilir ve itibar endeksi yüksek kuruluşları arasındayız. Ne yazık ki bazı çevrelere, kötü niyetli veya rant odaklı kişi ve gruplara yaranamıyoruz. Sürekli engellenmekten ve bedel ödemekten, saçma sapan insanlar ve sorunlarla uğraşmaktan yorulduk” denildi.

'Mücadeleye devam edeceğiz'

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, tepkisini dile getiren vakfın kurucusu Dr. Üstün Ezer “Sizce YÖK Başkanı LÖSEV Üniversitesi dosyamızı neden imzalamıyor ve 7 aydır 7 ayrı randevu talebimize niçin olumlu dönüş yapmıyor? Özel Sağlık Bakanı neden LÖSEV Hastanesine tam ruhsat vermiyor şimdi anlıyor musunuz?” dedi.

Kamuoyu ile paylaşılan LÖSEV açıklamasında ise, “Tek suçumuz Lösemili çocuklarımızı yaşatmak ise o zaman, evet biz suçluyuz. Bizler her gün Azrail ile savaşıyoruz ve korkmuyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Artık kalıcı çözümler getirecek çıkış yolları bulmaya ve yeni bir Kurtuluş Savaşı ile zaferlere ulaşmaya çalışacağız” denilerek kamuoyundan destek istendi.

'10 yıldır Kemik İliği Bankası için izin verilmiyor'

LÖSEV açıklamasında karşılaşılan engellemeler şöyle sıralandı:

Tam 6 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan Lösante Hastanemize kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde tam ruhsat ve gerektiği kadar uzman doktor çalıştırabilme izni istiyoruz, verilmiyor.

Tam 3 senedir LÖSEV Kent Üniversitesi'ni eksiksiz ve yönetmeliklere uygun olarak açmak için YÖK'ten izin bekliyoruz. Genel Kurul'a bile alınmıyor.

Tam 10 senedir kendi mülklerimiz olan LÖSEV Köyü – LÖSEV Okulu arazisinin Vakfımıza kanuni haklarımız gereği parasıyla satışını bekliyoruz. Satmıyorlar.

Sağlık Bakanlığı'ndan tam 10 senedir LÖSEV Kemik İliği Bankası açabilmek için izin istiyoruz, verilmiyor.

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