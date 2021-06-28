Londra'da tren istasyonunda büyük yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde "Elephant and Castle" adlı tren istasyonunda büyük bir yangın çıktı.

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada yangının istasyon yakınındaki demiryolu kemerlerinde çıktığı ve yangına 10 itfaiye aracı ve 70 personelle müdahale edildiği bildirildi.

İstasyon seferlere kapatılırken, bölgeye çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Yangın nedeniyle çevredekilere bölgeye yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Yangına bir patlamanın neden olduğu iddiası yerel medyada yer alırken, Londra polisinden yapılan açıklamada olayın "terör bağlantılı" olduğunun düşünülmediği ifade edildi.