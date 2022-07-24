Londra'da evinde ölen kadının cesedi 2,5 yılda 'bulundu'

İngiltere’nin başkenti Londra'nın güneydoğusunda Afrika kökenlilerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Peckham semtindeki bir soruşturmada, komşularının sürekli uyarmasına rağmen yetkililerin ilgilenmemesi nedeniyle evinde ölen kadının cesedi 2,5 yıl boyunca evde kaldı.

Sputnik'in haberine göre, hayattayken en son Ağustos 2019'da pratisyen hekim ziyaretinde görülen Seleoane'nin vücudunun ileri derecede çürümesi nedeniyle kimliği ancak diş kayıtları incelenerek teşhis edilirken ölüm nedeni tespit edilemedi, ancak Crohn hastalığı ve bağırsak iltihabından mustarip olduğu öğrenildi.

Harekete geçilmedi

Şubat ayında Londra'nın Peckham banliyösünde evinin oturma odasında cesedi bulunan 58 yaşındaki kiracı Sheila Seleoane'nin 2,5 yıldır haber alınamadığı halde aranmamasıyla ilgili soruşturmayı yürüten sorgu yargıcı, komşularının pek çok kez uyarmasına rağmen ev sahibi ve polisin harekete geçmediğini, yıllardır evde bulunan cesede erişilemediğini aktardı.

Konutun sakinleri, verdikleri ifadelerde, Seleoane hakkında defalarca ev sahibi konumundaki Peabody sosyal konut derneği ve polisle temasa geçtiklerini söyledi.

Londra'da 104 binden fazla ev ve 220 bin müşteriden sorumlu olan Peabody sosyal konut derneği, soruşturmadan çıkan sonuç karşısında özür diledi.

Balkon kapısının hasar görmesi ile fark edildi

Daha önce Peabody'ye sinek, kurtçuk ve koku nedeniyle defalarca yaptıkları şikayetlerden ve Seleoane'nin hayatta olup olmadığının kontrol edilmesi taleplerinden sonuç alamayan komşular, şubat ayında yaşanan fırtına sırasında balkon kapısının hasar görmesiyle ilgili uyarıda bulunduklarında, nihayet harekete geçildi.

İçeri zorla giren polis memurları, Seleoane'nin cansız bedeniyle karşılaştı.