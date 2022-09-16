Londra'da bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu sabah yerel saatle 06.00 (TSİ 08.00) sıralarında Leicester Meydanı yakınında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2 polis yaralandı.

Hastaneye kaldırılan polislerin hayati riskleri bulunmadığı belirtildi. Polis saldırganın elektroşok tabancası kullanılarak gözaltına alındığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde ismini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinin, "Bana bıçaklı bir adamın buralarda bir dükkanı soymaya çalıştığı söylendi. Polis arandı ve geldiklerinde onları bıçakladı" dediği aktarıldı.