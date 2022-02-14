Londra’da Bakan Nebati’ye, Trendyol Başkanı tercümanlık yapmış

Halk TV yazarı Barış Soydan, Londra’daki toplantıda Nebati’ye Trendyol Başkanı Çağlayan Çetin’in tercümanlık yaptığını açıkladı. Görüşmeden fotoğraflar da paylaşan Soydan, Trendyol’un Rekabet Kurumu’nda kendisiyle ilgili soruşturmayı yürüten yönetici olan Hatice Yavuz’u transfer ettiğini de aktardı.

Çetin’e yönelik kaynakları ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Soydan, sözlerini sürdürdü:

“Londra toplantısında Nebati’nin çevirmenliğini Çağlayan Çetin’in yaptığını öğrendim. “Neden?” diye sordum, “Devletin çevirmeni, hizmet aldığı simultane tercümanlar mı yok?”

Kaynaklarım Çetin’in, Londra toplantısını düzenleyen Hüsnü Özyeğin ve Ferit Şahenk’in yatırım danışmanlığı şirketi Dome Group’un eski yöneticisi olduğunu hatırlattı.

“Hâlâ yönetici mi?” diye sordum, ayrıldığını öğrendim. Çetin geçen yılın başında Trendyol’a geçmiş.

Ekonomi bürokrasisini iyi tanıyan başka bir kaynağım, “Bu konularda ihtiyaç olunca profesyonel tercümanlar kullanılır. Bir şirket yöneticisinin çevirmenlik yapması garip” dedi.

Üstelik Rekabet Kurumu’nun hakkında soruşturma yürüttüğü bir şirket. Belki yasal. Ama ne şık ne de etik…”

Üst düzey ayrılık

Soydan, yazısının bir diğer bölümünde ise, üst düzey bir ismin görevden alınması için hazırlık yapıldığını aktardı.

“Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır. Bu kurumun başında da sürekli hedef olan bir isim. Geçtiğimiz günlerde bu kurumun başındaki bu isim istifasını vermek istediğini yukarıya iletti” diyen Barış Soydan sözlerini şöyle sonlandırdı:

“‘Yukarısı’yla arasının iyi olmadığı kulislerde ne zamandır konuşuluyordu. İddiaya göre görevden ayrılması istendi. O da bu talebi kabul etti.

Ama ‘Kovulmadan, uzlaşarak ayrıldım’ algısı verecek bir çıkış talep etti.

Bunun üzerinde görüşmeler sürüyor. Yakında kokusu çıkar