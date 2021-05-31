Londra'da aşı pasaportu karşıtları AVM'yi işgal etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı pasaportu karşıtları, kentin merkezi ve batısında kalabalık yürüyüşler gerçekleştirirken, protestoculardan bazıları Shepherd’s Bush semtindeki Westfield alışveriş merkezini işgal etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, kent polisi, protestoculara karşı alışveriş merkezinin girişini kapatırken, protestocular, polisle bir süre tartışmasının ardından alışveriş merkezine başka bir kapıdan girdi.

Alışveriş merkezine giren yüzlerce aşı pasaportu karşıtı, "artık kapanmaya hayır" ve "özgürlüğünüzü geri alın" sloganları attı. Alışveriş merkezinde yaklaşık bir buçuk saat kalan protestoculara polis müdahale etti.

Londra'da aşı pasaportu karşıtları, cumartesi günü Parlamento Meydanı'ndan başlayarak kentin batısına doğru yaklaşık 20 km yürüyüş gerçekleştirdi. Kent polisi, cumartesi günü Londra'da üç farklı protesto gerçekleştiğini ve polise saldırmak ve şiddet eylemleri suçundan 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Ülkede aşı ve tedbir karşıtları, uzun bir süredir hükümetin tedbir kararlarına karşı protesto gerçekleştiriyor.