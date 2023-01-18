Lodosta uçan çatı Bursaray hattına düştü, seferler durdu

Bursa'da kuvvetli lodos yüzünden 3 katlı binanın uçan çatısının metro güzergahına düşmesi nedeniyle Kestel-Arabayatağı arasındaki metro seferleri otobüslerle sağlanıyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel-Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. (AA)