Liz Truss istifa etti: Muhafazakar Parti başkanlık seçimi için tarih belli oldu

İngiltere Başbakanı Liz Truss bugün istifa etti. Truss, İngiltere tarihinde en kısa süre başbakanlık yapan isim oldu.

Truss, Muhafazakar Parti'nin başkanı olarak istifa ettiğini bildirmek için Kral III. Charles ile görüştüğünü açıkladı.

Truss yaptığı açıklamada, Muhafazakar Parti 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady'le de görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, "gelecek hafta içinde tamamlanacak bir liderlik seçimi" konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Liz Truss, halefi seçilene kadar başbakan olarak kalacağını da sözlerine ekledi.