Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı.

Oybirliğiyle kabul edilen kararda, Rusya güçlerinin Buça, İrpin, Mariupol, Borodyanka ve Hostomel başta olmak üzere Ukrayna topraklarında "toplu savaş suçu" işlediği ifade edildi.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın, "Ukrayna halkına karşı soykırım" olarak kabul edildiği aktarıldı.

Kararda uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiği savunuldu.