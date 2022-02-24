Litvanya OHAL ilan edecek

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'daki durum nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan eden bir kararnameyi imzalayarak parlamentodan onaylamasını istedi. Litvanya Cumhurbaşkanı Nausėda bugün yaptığı açıklamada, "Bugün, parlamentodan olağanüstü bir oturumda geçirileceği bir kararnameyi imzalayacağım." dedi.

Devlet Başkanı Gitanas Nausėda, Rusya'nın eylemlerini "sebepsiz askeri saldırganlık" olarak nitelendirdi. Nauseda, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik suç eylemlerine tanık oluyoruz. Milyonlarca masum hayatı tehdit eden ve uluslararası düzenin temellerini sarsan bu sebepsiz askeri saldırganlığa kayıtsız kalamayız." dedi.

Nauseda, Devlet Savunma Konseyi'ni "savaş hazırlığını artırmak" için çağırdığını söyledi.