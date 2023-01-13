Litvanya-Letonya doğal gaz boru hattı patladı

Litvanya doğal gaz iletim operatörü Amber Grid, Litvanya ile Letonya'yı birbirine bağlayan bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini, ancak herhangi bir saldırı kanıtı bulunmadığını söyledi.

Litvanya menşeli LRT'ye göre ülkenin kuzeyindeki Panevezys ilçesindeki patlama alanında yangın çıktı. Litvanya boru hattı şebeke operatörünün genel müdürü, yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Amber Grid İcra Kurulu Başkanı Nemunas Biknius bir basın toplantısında, "İlk değerlendirmeye göre, herhangi bir şüpheli neden görmüyoruz, ancak soruşturma tüm olası seçenekleri kapsayacaktır" dedi.

Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğal gaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini duyurdu.

Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.