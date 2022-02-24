Litvanya: ABD'nin gönderdiği ek askeri birlikler konuşlanıyor

Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Litvanya'ya gönderdiği ek askeri birlikleri ve silahların ülkeye ulaştığı ve konuşlanmaya başladığı duyuruldu.

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ABD Litvanya'ya bir adet F-35 askeri muharebe uçağı gönderdi. F-35 savaş uçağınun Šiauliai'deki Litvanya Hava Kuvvetleri Havacılık Üssü'ne indiği açıklandı. Açıklamada, Litvanya'da bulunan ABD taburunun da rotasyon süresinin uzatıldığı açıklandı.

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, "Bu, Rusya'nın bölgemizde yürüttüğü savaşa ABD'nin yeterli bir yanıtıdır. aBD ve diğer müttefiklerin Baltık Devletleri ve Polonya'daki askeri varlığı bölge için büyük bir caydırıcılık oluşturuyor. Litvanya'daki Amerikan askeri varlığının her zaman kalıcı olmasını istiyoruz." dedi.

Yapılan açıklamada, Estonya Hava Kuvvetleri Havacılık Üssü'nde de F-35 savaş uçaklarının konuşlandırıldığı duyuruldu.

Litvanya'da halihazırda, ABD piyade taburu ve 20 AH-64 Apache helikopterinin konuşlandırıldığı belirtilirken, ABD'nin Abrams ve Bradley tanklarını da gönderdiği, taburun Pabradė eğitim sahasında konuşlandırıldığı açıklandı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Litvanya Büyükelçisi'ni çağırdı

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisi Aleksey Isakov'u çağırdığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu kınadığını açıkladı.