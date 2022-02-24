Litvanya AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya adaylık statüsü önerecek

Ukrayna'daki krizi görüşmek üzere bugün toplanacak olan AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi de gündeme gelecek.

Bloomberg'ün aktardığına göre Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda bugünkü zirvede Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi önerisini getireceğini açıkladı.

Litvanya, Polonya ve Ukrayna devlet başkanlarınin dün Kiev'deki toplantısı sonrası yaptıkları ortak açıklamada "Ukrayna AB adaylık statüsünü hak ediyor, Polonya ve Litvanya bu hedefini destekliyor" denilmişti.