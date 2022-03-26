Liste dışı kalan hakemler görevlerine geri dönüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nca görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını dinledi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 Süper Lig hakemine görev verilmeyeceğini açıklamıştı.

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, olayı Tahkim Kurulu'na taşıdı. 10’u Süper Lig hakemi, toplam 21 hakem ve gözlemci, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hazır bulunduğu duruşmada itirazlarını anlattı ve savunmalarını yaptı. Hakem ve gözlemcilerin itirazlarını dile getirdiği duruşma 17.30 sularında sona erdi.

Hakemlerin yeniden göreve gelmesi bekleniyor

HalkTV'den Onur Durmuş'un haberine göre, Tahkim Kurulu'nun 7 üyesinden 5'i hakemlerin lehine karar verirken 2 isim hakemlerin aleyhine oy kullandı. Tahkim Kurulu üyelerinin yaptığı bu oylamanın ardından hakemlerin görevlerinin iade edilmesi bekleniyor.

Bundan sonra ne olacak?

Duruşmalı toplantıya Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve daha önce VAR kadrosuna alınan Hakan Ceylan katıldı.

Tahkim Kurulu'nun oy çokluğu ile hakemleri haklı bulmasının ardından duruşmaya katılan hakemlerin görev iadelerinin yapılması gerekiyor. Tahkim Kurulu'na itiraz eden hakemlerin bundan sonraki süreçte mevcut MHK yönetimiyle çalışmak istemeyecekleri iddia ediliyor.

Bu durumda TFF'nin mevcut MHK yönetimi hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Mevcut Tahkim Kurulu'nun görev süresi Haziran ayında sona eriyor. Oluşturulacak yeni kurulu ise TFF delegeleri belirleyecek.