Liseliler 'teknoloji etkinliği' denilerek AKP toplantısına götürüldü

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Menderes ilçesi Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerinin “teknoloji etkinliğine gidiyoruz” denilerek AKP'nin "İlk Oyum Erdoğan'a" toplantısına götürüldüğünü duyurdu.

Konuyu Meclis gündemine getiren Kılıç, hazırladığı yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı rızaları dışında AKP üyesi yaptıkları yetmedi, şimdi de gençlerimizi, çocuklarımızı yalanla, dolanla kandırarak AKP toplantılarına götürüyorlar. İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini dün velilerine de izin kağıdı imzalatarak, ‘teknoloji etkinliğine gidiyoruz’ diye alıp Bornova Kültür Merkezinde ‘Teknoloji Fuarı’ görünümlü parti propagandasına götürüyorlar. Öğrenciler salona girdiklerinde sahnede ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ yazısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları, AKP bayrakları ve amblemleri ile karşılaşıyorlar, salonda ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılıyor.

Gençlerin iradesi dışında, ellerinden seçim yapma hakkı alınarak parti propagandası yapılmasını da böyle bir siyaset anlayışını da kabul edemeyiz. Okulda dersinin başında olması gereken gençlerin Erdoğan propagandasında ne işi var? Bu kadar aciz misiniz? Bu şekilde mi gençlerden oy alacağınızı düşünüyorsunuz? Gençlerin geleceğini çaldığınız yetmedi mi de yalanla dolanla parti propagandasına götürüyorsunuz? Gençleri kirli siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Gençlerin beklentilerini karşılayın, sorunlarını çözün."