Liselerarası Müzik Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 24. kez düzenlenen "Liseler Arası Müzik Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Yarışmada "İcra" kategorisinde birinci İstanbul TED Atakent Koleji, ikinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, üçüncü İstanbul Özel Alman Lisesi oldu. "Orkestra" dalında ise birinci İstanbul Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi, ikinci İstanbul TED Atakent Koleji, üçüncü İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi ve Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi oldu.

"Orkestra" dalının birincisi Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi Müzik Topluluğu (ŞAKAL) 2019’dan bu yana müzik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Yarışmaya İranlı Müzisyen grup "Kamkars"tan "Xoş e Hewraman" eserini kendi üslubuyla yorumlayarak katılan ŞAKAL, yarışma sonrasında "Seçtiğimiz eserler kültürel müziğin dünya popüler müziğiyle olan ilişkisini irdelediğimiz ve okumalarının yapıldığı bir sürecin ürünleridir. Bunu okulumuz Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi bünyesindeki müzik atölyelerinde birbirinden değerli öğrenci ve öğretmenlerimizle şekillendirdik" açıklamasında bulundu.