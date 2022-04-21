Lisedeki gerici sergiye itiraz eden Eğitim-İş hedef alındı

Trabzon Ortahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul duvar ve koridorlarına hukuksuz bir şekilde "Kudüs’e Selam” sergisi ve Necmettin Erbakan köşesi konuldu.

Söz konusu gerici içeriklerle dolu serginin kurulmasının ardından olayın tamamen hukuksuz bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Eğitim-İş sendikası, olaya dair eleştiriler getirmelerinin ardından yerel basın tarafından hedef alındı.

Sendika temsilcileri, okulda açılan sergiyle izinsiz ve denetimsiz bir şekilde çocuklara dağıtılan ikramlar hakkında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu’nu ziyaret ederek bilgi verdi. Trabzon Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürü konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Ziyaretlerden sonra Eğitim-İş Trabzon Şube binasında basın açıklamasında bulunuldu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şunları söyledi:

Biz eğitim emekçileri “okullara siyaset sokulmasın” dedikçe siyasi iktidardan, dernek maskesi takmış tarikatlardan güç alan okul yöneticileri, bunun tersini yapma gayretlerini hızlandırmıştır. Bu durumun en güncel örneklerinden birisi de Trabzon Ortahisar Prof Dr Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan rezalettir.

Garip bir şekilde hikmetinden sual olunmayan Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın’ın okul duvar ve koridorlarına 22 Eylül 2021’de ansızın kondurduğu “Kudüs’e Selam” sergisi ve okuldaki sözüm ona Necmettin Erbakan köşesi, tüm hukuksuzluğuyla, itirazlara rağmen fiili olarak kalıcı hale getirilmiştir.

Antisemitizm ve siyasi propaganda köşesi haline gelen ve AKP’nin tüm il teşkilatlarıyla işbirliği içinde olan Kudüs Kardeşlik Derneği’nin hazırladığı bu “sergikondu”yu hukuksuzluğu ve pedagojiye aykırılığı üzerinden kamuoyuna ifşa eden Eğitim-İş Trabzon Şubemiz ise üstü kapalı hadsiz imalarla sindirilmeye çalışılmaktadır.

Peki nedir bu okuldaki sergilerin özelliği; tekrar anlatalım:

Yasal prosedür ve yönetmeliklerin emrettiğinin aksine Bakanlıktan ya da Valilik’ten izin almadan kondurulan bu sergi her şeyden öne hukuksuz bir etkinliktir. Duyurulduğu tarih aralığından sonra da inatla kalıcı hale getirilmesi, hukuksuzluğu pekiştirmiştir.

Sergideki fotoğraflarla cihatçı örgütlerin propagandası yapılmakta, çocukların beyni yıkanmaya çalışılmaktadır.

Fotoğraflardaki silahlar, patlama görüntüleri ve şiddet kareleri pedagojiye aykırı ve çocukların psikolojik gelişimleri açısından zararlıdır.

Gerekli izinler alınmadan, para kaynağı belirtilmeden, evrakları dosyalanmadan kondurulan bu sergi çerçevesinde hediyeli, hurmalı, lokumlu, baklavalı, dini içerikli açıklamalar içeren pusulaların dağıtılması da rezaletin boyutunu katlamıştır. Anlaşılmaz bu duruma tepki gösteren öğretmenler açısından da okul artık huzursuz bir yer haline gelmiştir.

Okuldaki Erbakan köşesinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil birçok AKP’li siyasetçinin resminin bulunması ve dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit’in yerilmesi; bir nostalji köşesi değil siyasi parti bilboardu olarak dizayn edildiğini ortaya koymaktadır.

Eğitim-İş Trabzon Şubemizin uyarılarına rağmen ve basında çıkan haberlerden sonra sergiler bu haliyle kalıcılaştırılmış ve yetmezmiş gibi Eğitim-iş kara çalınarak hedef haline getirilmiştir.

Trabzon yerel basınında yıllardır faaliyet gösteren Günebakış adlı gazetede Ali Öztürk adlı bir yazar, sergiye dair bu haklı eleştirileri dile getiren sendikamızı hedef gösterdiğinden, bizlere cevap verme gereği doğmuştur.

Yazar, sergide antisemitizm yayılıyor dediğimiz için sendikamızın “başka bir kapıda, başka bir şeye yaranma gayretinde” olduğunu iddia etme cüretinde bulunmuştur. Bir yerlere yaranmak için kalem oynatanların, kara çalanların bu anlamda bizimle empati kurmasının zorluğu ortadadır. O yüzden yardımcı olalım: Eğitim-İş’in Cumhuriyet’in ilkelerinden ve özgücünden başka yaslanacağı bir güç de yoktur buna ihtiyacı da. Hedef gösterildiğimiz bu yazıda, sergide silah ve şiddet unsurlarının olmadığı iddia edilmiştir. Oysa sergide yayınlanan fotoğrafların görüntüleri sendika olarak elimizdedir. Yani yazının bu kısmı da açıkça yalandır. Yazıda Erbakan köşesinde AKP’lilerin resimlerinin olmasına verdiğimiz tepki de küçümsenip, “tabi ki siyasi yol arkadaşları da anlatılmalıydı” deniyor. Biz de o zaman sormak istiyoruz: Mesleğinizi icra ederken kullandığınız dilden, üstüne bastığınız toprağa kadar tüm vatanı borçlu olduğunuz Atatürk için neden aynı hassasiyeti göstermemektesiniz? Atatürk köşesinde Atatürk’ün yanı sıra silah arkadaşlarını, Cumhuriyet’in önemli sıçrayışlarında büyük roller oynayan isimleri tanıtmak neden hiç aklınıza gelmedi? Sadece yaranma gayretinde olduğunuz iktidar söz konusu olduğunda mı bu kadar detaycı oluveriyorsunuz?

Sırf hukuksuz ve pedagojiye aykırı bu sergilere karşı çıktığı için Eğitim-İş’i İsrail yanlısı olarak yaftalama gayreti, “faşizm, konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir” sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Ama bilinsin ki Eğitim-İş, kökleri TÖS’e, TÖB-DER’e, Köy Enstitüleri’ne, dalları ise Başöğretmen’in işaret ettiği rotaya kadar uzanan köklü bir çınardır. Eğitim-İş, faşizm karşısında susacak, yılacak bir demokratik kitle örgütü değildir. O yüzden emeklerinizi boşa heba etmeyin.

Bugün Trabzon Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle detaylı bir görüşme yaptık. Eğitim-İş Genel Merkez düzeyinde konunun takipçisi olacağımızı ifade ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Eğitim-İş Genel Başkanı imzalı şikayet dilekçemizi verdik. Hem Sayın Vali hem de Sayın İl Milli Eğitim Müdürü bu hassas konuyu takibe aldıklarını belirttiler.