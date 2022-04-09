Lise öğrencisi Buket 32 gündür kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde 32 gün önce okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Buket Uslu (15) geri dönmedi.

Ailesi Buket'in okula gitmediği öğrenirken jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. DHA'nın haberine göre, baba Veli Uslu, "Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum" dedi.

Kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığından şüphelenirken, jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.