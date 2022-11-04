Lise öğrencisi bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi

Bingöl'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, lise öğrencileri B.Y. (16) ile U.İ. (16) arasında Karşıya Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, B.Y. bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince U.İ. gözaltına alındı. (AA)