Lionel Messi'den veda sinyali

Lionel Messi Olé'ye yaptığı açıklamada, Pazar günü Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası finalinin Dünya Kupası'ndaki 'son dansı' olacağını söyledi.

Messi, on beş yılı aşkın bir süre önce Almanya'daki 2006 Dünya Kupası'nda ilk kez sahneye çıktığından beri, Dünya Kupası'nın ikonlarından biri haline geldi. Messi, 2026 Dünya Kupası'na kadar 39 yaşında olacak.

NTV Spor'un aktardığına göre, “Dünya Kupası kariyerimi son maçımı finalde oynayarak bitiriyorum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey çok heyecan vericiydi. Arjantin'deki insanların bundan nasıl zevk aldıklarını gördüm” diyen Messi, Dünya Kupası'ndaki son maçı olacağı yönündeki soruya, "Kesinlikle evet, benim son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na daha birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek, en iyisi..." yanıtını verdi.

Lionel Messi, Dünya Kupası finali hakkında, "Yenilgiyle başladıktan sonra yaşadıklarımız... Ama biz ne olduğumuzu ve bu takımın neler verebileceğini biliyoruz. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde ve bunun tadını çıkarmalıyız, finalde her şeyimizi vereceğiz..." yorumunda bulundu.