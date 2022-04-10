'Limanları uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin'

Malta’dan Mersin’e gelen gemide 108 milyon avro değerinde 800 kilogram kokain yakalandı. Mersin'in uyuşturucu ticaretinde önemli bir dağıtım merkezine dönüştüğünü belirten CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Türkiye limanlarını uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin" dedi.

Gökçel yaptığı açıklamada "Mersin Limanı son zamanlarda uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüştü. Oysa biz Mersin'i bir turizm, ticaret, tarım ve liman kenti olarak biliyoruz. Ama maalesef uyuşturucu ile anılan bir kent haline geldi. Mersin Limanı dünyaya uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkeze de dönüştü" ifadesini kullandı.

"Buradan sorumluları uyarıyorum; yakalanan bu uyuşturucunun hangi şirketlere geldiği belli, şirketlere bakıyoruz ya akraba şirketleri ya da ilişkileri mevcut" diyen Gökçel "Buradan bürokratlara ve emniyet güçlerine sesleniyorum; siz görevinizi yerine getirmediğinizde Mersin uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geliyor. Biz buradan hem AKP iktidarını hem de bürokratları uyarıyoruz, Mersin’i uyuşturucu ticareti haline gelen bir kent olarak anılmaktan, Türkiye limanlarını uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin" çağrısında bulundu.