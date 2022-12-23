Özelleştirilen limanların işletme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılmasını da içeren "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edildi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, özelleştirilen limanların işletme sürelerinin 49 yıla kadar uzatılmasını eleştirdi. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında söz alan Murat Bakan, "egemenlik savaşlarında en çok limanların yer tuttuğunu, sadece ticari değil askeri alanda da limanların çok önemli olduğunu" belirtti.

Murat Bakan, "Liman meselesi, milli meseledir. Sadece bizim için değil, tüm dünya için milli meseledir. Liman huduttur. Liman, en önemli stratejik altyapıdır. Liman, dış egemenliğin en önemli unsurudur. Zerre vatan sevginiz varsa kamu işletecek, devlet işletecek; olmuyorsa milli sermayeli şirketlerinize işleteceksiniz kendi limanlarınızı. Ona buna peşkeş çekmeyeceksiniz. Liman vatandır, vatanların satılmasına hayır" dedi.

Murat Bakan, şöyle devam etti:

"Mersin Limanı’nı sattınız 800 milyon dolara, ilk yatırım bedeli dahil. Mersin Limanı’nı alanlar, 12 sonra yüzde 39’unu 800 milyon dolara sattılar Avustralyalı şirkete. Yani İzmir’deki limanların 4 katı, 5 katı, monopol şeklinde para kestiler; o parayı yığınla yığdılar, 10 sene işlettiler, 10 sene sonra 800 milyon doları ceplerine koydular, gittiler. OHAL Komisyonu’nun devamına hayır, sendikalarla ilgili düzenlemeye hayır, korsan bütçeye de hayır. Liman vatandır, vatanların satılmasına hayır."