Liman özelleştirme sözleşmeleri 49 yıl uzatıldı: 'İşin sırrı Katar'

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen, limanların işletme süresini ihalesiz 49 yıla uzatacak yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Katarlılar ve muhalefetin 5'li çete dediği müteahhitlerin de işlettiği 18 liman bu kapsamda bulunuyor. AKP paranın yüzde 25'ini peşin tahsil edecek.

10. defa meclise getirilen Zeytinlikleri madenciliği açan düzenlemenin son anda geri çekildiği kanunla yapılan düzenlemeler şöyle:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi veya devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

'Anayasa Mahkemesi iptal etti, utanç duyuyorum'

Düzenlemenin yasalaşma sürecinde muhalefet sert eleştiriler yöneltmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasa Mahkemesi kararına karşın böyle bir yasal düzenlemenin gündemimize gelmesinden utanç duyuyorum, utanç duyuyorum, tek sözcükte söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kolektif suça ortak olmayalım, böyle bir Anayasa suçunu lütfen işlemeyelim” dedi.

'İşin sırrı Katar'

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, limanların kamu eliyle işletilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İşin sırrının ne olduğu ortaya çıktı, Cumhurbaşkanının Katar ziyareti neticesinde seçim öncesinde para gerekli. Buradan kaynaklı olarak yasaya ihtiyaç duyuyorsunuz” diye konuştu.