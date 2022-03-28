Limak ve Mapa İstanbul Havalimanı'ndaki hisselerini devrediyor

İstanbul Havalimanı konsorsiyumunda Cengiz İnşaat ve Kalyon İnşaat ile birlikte yer alan Limak Yatırım Holding ile Mapa İnşaat'ın hisselerini satışa çıkardığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi ismi açıklanmayan kaynaklara göre, iki şirket İGA Havalimanı İşletmeleri A.Ş.'deki yüzde 20'şerlik hisselerini devretmek için anlaşmaya vardı. Satış işlemi tamamlandığında Kalyon İnşaat'ın hissesi yüzde 55'e, Cengiz İnşaat'ın hissesi yüzde 45'e çıkacak.

2019 yılında Kolin İnşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz'e satmıştı.

Bloomberg kaynaklarından birinin, Limak'ın satıştan elde edeceği geliri temel faaliyet alanlarından enerji ve altyapı yatırımlarını artırmakta kullanacağını söylediğini aktardı.