Libya ordusu yüzlerce Çad vatandaşını tutukladı

Çad hükümetinin nesli tükenmekte olan hayvanları avladığından şüphelenilen dört Libyalı adamı tutuklamasına misilleme olarak, Libya kenti Ajdabiya sokaklarında 400 yüz Çadlı tutuklandı.

The Guardian'a göre, tutuklamaların Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter ile bağlantılı bir milis grubu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Vahşi yaşamı korumakla görevli Afrika merkezli küresel bir doğa koruma örgütü olan Afrika Yaban Hayatı Vakfı'na göre, kaçak avcılar her gün yalnızca Afrika'da nesli tükenmekte olan binlerce hayvanı öldürüyor.

Çad hükümeti 13 Eylül'de yaptığı açıklamada devlet makamlarının ülkede kaçak avlanmak ve Çad'a yasadışı yollardan girmekle suçlanan dört Libyalıyı tutukladığını bildirmişti.

Tutuklama sırasında av tüfekleri ve bir miktar mühimmat ele geçirildiği de belirtildi.