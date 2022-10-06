Liberaller erken seçim çağrısı yapmıştı: '1 Kasım' açıklaması geldi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, görev süresinin bitimine yedi ay kala, 1 Kasım için erken genel seçim çağrısında bulundu.

Açıklama, Sosyal Demokrat koalisyonun iktidar ortaklarından Sosyal Liberal Parti'nin perşembe gününe kadar erken seçim çağrısı yapılmaması halinde güvensizlik oylamasına gidilmesini isteyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Haziran 2019'dan bu yana Sosyal Demokrat azınlık hükümetine liderlik eden Frederiksen'in, koronavirüs salgını döneminde ülkedeki vizonları yok etme yönündeki kararı nedeniyle popülaritesi oldukça azalmıştı.

Zira Danimarka Parlamentosu tarafından oluşturulan bir komisyon, haziran ayında açıkladığı raporunda, Mette Frederiksen hükümetini, salgın döneminde insanları virüs mutasyonundan korumak için milyonlarca sağlıklı vizonu öldürme (itlaf etme) kararı nedeniyle sert şekilde eleştirmişti.