LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2022 sonuçlarını açıkladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

Sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

Sınavın sonuçlarına "http://meb.gov.tr" adresinden bakılabilir.