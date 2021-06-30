Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı.
LGS sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden bakılabilir.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları bu sabah erişime açıldı.
Haber Merkezi
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı.
LGS sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden bakılabilir.