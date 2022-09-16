LGBT düşmanı kamu spotu için Alperenler'e rica: 'Düzeltip yeniden gönderseniz'

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, 18 Eylül'de İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting düzenleyecek. Bu mitingin tanıtımı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kurumun internet sitesinde yayınlandı. Radyo ve televizyonların kullanımına açılan bu kamu spotu tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Kürşat Mican'ın başkanı olduğu Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği mitingin tartışmalara neden olan videosuna ilişkin detayları aktardı.

Pehlivan'ın yazısı özetle şöyle:

"(...) Duydum ki... İki gün önceki RTÜK Üst Kurulu’nun toplantısında bu konu yine gündeme gelmiş. Lakin 41 saniyelik çağrı videosu, RTÜK’ün AKP’li ve MHP’li üyelerini de rahatsız etmiş. Yok yok, videonun halkı kine ve düşmanlığa sevk etmesinden çekinmemişler. Dertleri başkaymış!

Acaba, demişler... “LGBT karşıtı mitingin bu videosu biraz LGBT’yi özendirir gibi mi olmuş?” Kaş yapayım derken göz mü çıkarıyoruz, diye endişelenmişler! Haliyle, AKP’li ve MHP’li üyeler tedirgin olur da harekete geçilmez mi?

Mecbur, RTÜK, Alperenler Derneği’ne “Şu videoyu biraz kırpsanız, düzeltip yeniden gönderseniz” demiş. Dernek de revizyon talebini dikkate almış, videoda görünen bazı kelimeleri bulanıklaştırıp RTÜK’e göndermiş. Öğrendim ki yeni videoda “geyiz, lezbiyeniz” gibi sözcükler görünmez olmuş.

Hoş, videonun “sakıncalı” versiyonunu yayımlayan kanallar tam olarak ne yapmış oldu, orası muamma. Lakin kesin olan bir şey var ki, ülkeye LGBT değil devletin kurumlarındaki bu çürüme zarar veriyor."