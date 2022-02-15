Leyla Aydemir davasında tüm sanıkların beraat kararı onandı!

Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk Leyla Aydemir, 2018 yılında dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kaybolmuştu.

Leyla'nın cansız bedeni 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde bulunmuştu.



Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

Davanın ardından tutuklu Yusuf Aydemir de tahliye edilirken, son gelişme ise tüm sanıkların beraat etmesi olmuştu.

Bu karara yapılan itiraz sonrası İstinaf Mahkemesi Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.