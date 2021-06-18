Levent Üzümcü paylaşımının sonuna eklediği üç nokta yüzünden ifade verdi

Sanatçı Levent Üzümcü, bu kez Twitter paylaşımının sonuna "üç nokta" eklediği için ifade verdi.

Üzümcü olayın ardından yaptığı paylaşımda "Mafyanın, katillerin, hırsızların, azmettiricilerin, rüşvetçilerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı ülkemizde az önce Anadolu Adliyesinde bir tivitimin sonuna eklediğim üç nokta (…) yüzünden ifade verdim" diye yazdı.

'Yazık hepimize'

soL'a konuşan Üzümcü, "İfadeye konu olan tweet'te birisi bir şeyler söylemiş ben de ona karşı bir şeyler yazdıktan sonra üç nokta koymuşum. Kendi meşrebince sonunu getirip küfür olduğunu düşünmüş. Ben küfür etmem, zaten tanımadığım insana neden küfür edeyim? Alınmış. Bu yaşananlar çok sıkıcı. Adalet mekanizması doğru düzgün bir şekilde işlemedikçe bunlarla uğraşıyoruz. Yok doları artırdın, yok üç nokta koydun küfür mü ettin. Yazık hepimize" dedi.

Sanatçı geçtiğimiz günlerde de "dolar kurunu yükseltmek"ten ifadeye çağrılmıştı.