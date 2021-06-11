Levent Üzümcü 'dolar kurunu yükseltmek'ten ifadeye çağrıldı!

Oyuncu Levent Üzümcü üç yıl önce Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle mali şubeye ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üzümcü kendisi hakkında "doların fiyatını yükselttiği gerekçesiyle" şikayetçi olunduğunu söyledi.

Twitter hesabından ifadeye çağrıldığını duyuran Üzümcü "meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim" dedi.

Üzümcü şunları kaydetti:

"3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len."