Levent Göktaş'ın kaçış hikayesi: 'Kızının evi aranırken asansörle kaçmış'

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri haline geldi. Söz konusu paylaşımlarda "Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum" gibi ifadeler yer alıyordu.

Ancak bu hesabın Göktaş'a ait olmadığı ifade edildi.

Tartışmalar sürerken Göktaş'ın firarı yeniden gündeme geldi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, edindiği yeni bilgileri okurlarıyla şöyle paylaştı:

"Soruşturma makamlarına yakın bir kaynak, 'Hablemitoğlu neden öldürüldü?' sorusuna şu yanıtı veriyor: 'FETÖ hakkındaki ‘Köstebek’ adlı kitabın basılmaması, örgütün MİT ve Emniyet yapılanmasına dair diğer çalışmalarının önlenmesi.'

Kaynak, üç öbek şüpheliden söz ediyor. İddiasına göre birinci grupta eski MİT’çi Enver Altaylı ile FETÖ Türkiye imamı Mustafa Özcan yer alıyor.

İkinci grupta suikasti organize ettiği öne sürülen Göktaş ve emekli Binbaşı Fikret Emek var. Nuri Gökhan Bozkır ve Tarkan Mumcuoğlu’nun suikasti gerçekleştirdiği savunuluyor.

8 Haziran’da operasyon için düğmeye basılıyor.

Polis ekipleri, Göktaş’ı gözaltına almak için Sarıyer’deki kızının oturduğu daireye operasyon düzenliyor. Göktaş, dairede bulunamıyor. Aynı binada bir başka dairede olduğu ve operasyon sırasında kaçtığı ileri sürülüyor.

Kaynağım şöyle diyor:

'Diğerleri sabah saat 06.00-06.30 arasında alınırken, Göktaş’a saat 07.30’da gidiliyor. Operasyon devam ederken adam asansörden inip gidiyor. Belki polisle aynı asansörü kullanıyorlar. Yani polisin çıktığı asansörle aşağıya iniyor. Siz bir yere operasyon yapıyorsanız, dış kapıyı tutmaz mısınız? Belli ki tutmamışlar. Sızma şüphesi var.'

Göktaş, o gün öğle saatlerinde Kıraça Holding’e gidiyor. Sonradan yapılan araştırmada holdingde hiç güvenlik kamerası olmadığı öğreniliyor.

Ardından lüks bir araç tutarak, Antalya’ya gidiyor. Araç içerisinde ceketli olduğu görülüyor. Bu şehirde emekli bir polisin evinde kalıyor. Altı aylığına kiraladığı villada kalmıyor.

Yakalanacağını anladığı için İstanbul’a dönüyor. Bu kez kameraya şapka ve sırt çantasıyla takılıyor. Polislerin elinden son anda kaçıyor. İstanbul'a döndükten sonra hiç haber alınamıyor.

İddialar da çok ciddi, kuşkular da.

Göktaş’a önceden baskın haberi verildi mi?

Eve bir saat geç gidildi mi?

Birileri tarafından korunduğu için mi hala yakalanamadı?"