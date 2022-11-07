Levent Göktaş için iade talepnamesi: Altaylı ve Özcan planladı, Göktaş azmettirdi, Mumcuoğlu öldürdü

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde katledilmesine ilişkin soruşturmanın firari şüphelisi olan ve kaçtığı Bulgaristan’da tutuklanan emekli albay Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesi ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayıp Bulgaristan makamlarına gönderdiği talepnamede Göktaş, “tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ile suçlandı.

"FETÖ yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklu bulunan eski MİT’çi Enver Altaylı ile 'Fetullah Gülen’in sağ kolu' olarak bilinen Mustafa Özcan’ın cinayetin planlayıcısı olduğu savunulan tebliğnamede, Göktaş’ın cinayetin azmettiricisi olduğu anlatıldı.

Talep yazısındaki “şüpheli aleyhindeki deliller” başlığı altında, 2015 yılında tanık Zihni Çakır’ın alınan ifadesinde, cinayetin Enver Altaylı ve Mustafa Özcan tarafından planlandığı, bir aracı vasıtasıyla eski özel kuvvetçi Fikret Emek ile irtibatlı Tarkan Mumcuoğlu’na işletildiğini anlattığı belirtildi.

29 Eylül’de Bulgaristan makamlarına ulaşan 3 sayfalık talepnamede Hablemitoğlu’nun, Türkiye’nin ulusal konularında araştırmalar yapan, kitaplar yazarak, konferanslar toplantılar düzenleyen bir akademisyen olduğu belirtilerek, yaptığı çalışmalardan rahatsızlık duyan bazı çevrelerin hedefi haline geldiği ifade edildi.

Göktaş hakkındaki davanın 18 Aralık 2032’de zamanaşımına uğrayacağı vurgulanan talepnamenin sonuç bölümünde ise “Şüpheli Göktaş’ın işlediği anlaşılan tasarlayarak adam öldürme ve silahlı suç örgütü üyesi olmak suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu anlaşılan şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini rica ederiz” ifadeleri yer aldı.