Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" dedi.

Levent Göktaş için kırmızı bülten talebi, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Avukatı, Göktaş'ın taleplerinden birinin 26 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirtti.

Halk TV'den Berrak Güngör'e konuşan Levent Göktaş'ın avukatı İvanov, "Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti. Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu. Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22. ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi" dedi.

'Mahkeme aksi yönde karar verebilir'

Hakkında 40 gün gözaltı süresi kararı verilen Göktaş'la ilgili açıklamalarına devam eden İvanov, "Göktaş hakkında Bulgaristan'da, kaçak girişten dava açılmış olup, bu davanın çözülmesi gerekiyor. Şunu söylemek gerekir ki kişi, koruma talebiyle ülkeye girdiğinde cezaya tabi değildir. Ancak mahkeme aksi yönde de karar verebilir" diye konuştu.

Gözaltı süresinin 40 gün olması hakkında İvanov, "Bu süre, Bulgar İade Yasasında ve Avrupa Tutuklama Emri'nde tanımlanmıştır. Talepte bulunan ülkenin 40 güne kadar iade talebini hazırlayıp sunabilmesi için" açıklamasını yaptı.

2002 yılında Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili açıklamalarına devam eden avukat İvanov, müvekkili Göktaş'a yönelik suçlamanın "Fethullah Gülen Cemaati ile işbirliği yaptığı ve bu nedenle söz konusu cinayete karıştığı" iddiasını barındırdığını söyledi.

'Ergenekon sanıklarından biriydi'

Göktaş'ın tüm suçlamaları reddettiğini ifade eden İvanov, "Öldürülen Hablemitoğlu'nu tanımıyordu ve onu öldürmek için hiçbir nedeni yoktu" dedi.

Müvekkilinin Gülen Cemaati ile hiçbir ilgisi bulunmadığını belirten Göktaş'ın avukatı, "Göktaş bunların tam aksine, Gülen örgütü mensupları tarafından askeri personel, avukatlar, hakimler, öğretmenler, profesörler ve diğerleri de dahil olmak üzere önde gelen kamu görevlileri ve aydınlara karşı yapılan bir kurgu olan Ergenekon davasında sanıklardan biriydi. Beraatından önce de 5 buçuk yıl hapis yattı" ifadelerini kullandı.

'Düzmece bir suçlama'

Göktaş hakkındaki suçlamaların "düzmece" olduğunu ifade eden İvanov, şöyle konuştu:

"Herhangi bir siyasi veya suç örgütünün üyesi değil. Hükümeti devirmek için ne o zaman ne de sonrasında çalışmadı. Göktaş, başarılı bir hukuk pratiğine sahip bir avukat olarak tekrar çalıştı. Şu anda tamamen siyasi güdümlü, düzmece bir suçlamayla yeniden hedef alınıyor ve işlemediği bir suçla siyasi baskıya maruz kalacağından korkuyor. Türkiye'nin iade talepleri siyasi gerekçelerle imkansız."

'Hayatından endişe ediyor'

Göktaş'ın Türkiye'de davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde görülemeyeceğini düşündüğünü kaydeden İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" ifadelerini kullandı.

İade edilirse, Bulgaristan Göktaş'a tazminat ödeyebilir

Öte yandan İvanov, Göktaş'ın erken iadesine karar verilmesi durumunda Bulgaristan'ın Göktaş'a manevi tazminat ödemesine hükmedilebileceğini ifade etti. Avukat, aranan kişinin sığınma ve koruma prosedürünü geçmeden talepte bulunan devlete teslim edilmesinin 2011 yılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi'nin 3. maddesine aykırı olduğunu belirtti.

Hablemitoğlu suikastı ve Levent Göktaş

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Eylül ayı başında Bulgaristan’da yakalanmıştı. Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı" denilmişti.