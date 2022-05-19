Letonyalıların Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.