Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.
Letonyalıların Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 90 gün vizesiz kalabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Haber Merkezi