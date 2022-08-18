Letonya'da son Lenin anıtlarından biri imha edilecek

Letonya'da, Riga'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun onuruna inşa edilen dikilitaş ve Vladimir Lenin'in son anıtlarından biri söküldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, anıtların sökümü, başkent Riga’nın yakınlarındaki Ropaži bölgesinde gerçekleştirildi.

Yerel yönetim yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, muhafazaları ile ilgilenecek bir müze veya başka bir kurum bulunamadığından sökülen her iki anıtın da imha edileceği belirtildi.

Temmuz ayında Letonya hükümetinin sökülecek 69 Sovyet askeri anıtının bir listesini hazırladığı öğrenilmişti.