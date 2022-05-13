Letonya 'Riga'nın Kurtarıcıları' anıtını kaldırıyor

Letonya’nın başkenti Riga'daki Zafer Parkı'nda yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Alman faşizmine karşı zaferi anısına yapılmış olan "Riga'nın Kurtarıcıları" anıtı yerinden sökülecek.

Tam adı "Alman Faşist İstilacılarından Sovyet Letonya ve Riga Kurtarıcıları Anıtı" olan anıtın sökülerek bulunduğu yerden kaldırılması için gerekli hazırlıklara başlanması konusunda bugün Riga Kent Konseyi'nde oylama yapıldığı ve hazırlıklara başlanması kararı alındığı belirtildi.

Riga Kent Konseyi Başkanı Martins Stakis daha önce yaptığı açıklamada anıtın yerinden sökülmesi için Letonya parlamentosundan bir yasanın geçmesi gerektiğini söylemişti. Letonya Parlamentosu dünkü oturumunda, anıtın yerinden sökülmesinin önünü açmak için Rusya ile anıtlar konusundaki anlaşmayı askıya alan yasayı onaylamıştı.