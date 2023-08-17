Letonya Başbakanı istifa etti

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'e sundu.

Karins, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyurdu.

Letonya'nın geleceği için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyleyen Karins, "Anlamlı bir değişim, refah ve ekonomik büyüme sağlayacak yeni ve güçlü bir hükümetin bir an önce kurulabilmesi için bugün Cumhurbaşkanı Rinkevics ile görüşerek istifa mektubumu sundum" ifadesini kullandı.

14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, istifa gerekçesi olarak koalisyon ortağı partileri "Birleşik Liste" ve "Ulusal İttifak"ını işaret eden Karins, "Şu anda bu iki parti refah inşa etme ve ekonomiyi büyütme çalışmalarını engelliyor. Perşembe günü istifa mektubumu Cumhurbaşkanı'na sunacağımı bildirdim" ifadelerini kullanmıştı.