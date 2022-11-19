Mizah dergisi LeMan, bu hafta kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.
Katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım" diyen Soylu'nun sözleri sonrası hazırlanan kapak şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Burcu Günüşen
Leman'dan Soylu kapağı
Soylu'nun 'Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım' sözleri Leman tarafından kapağa taşındı.
Haber Merkezi
Mizah dergisi LeMan, bu hafta kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.
Katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım" diyen Soylu'nun sözleri sonrası hazırlanan kapak şöyle: