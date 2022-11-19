Leman'dan Soylu kapağı

Mizah dergisi LeMan, bu hafta kapağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu taşıdı.

Katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım" diyen Soylu'nun sözleri sonrası hazırlanan kapak şöyle: