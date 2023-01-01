Leman'dan 'sahte kapak' uyarısı: Farklı amaçlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Leman’ın photoshopla oluşturulmuş sahte kapakları sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Derginin genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Akgün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Photoshop’la oluşturulmuş fake ( sahte ) Leman kapakları bize ait olmayan çizgiler ve farklı amaçlarlarla uluslararası profillerde dolaştırılıyor."