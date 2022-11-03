Leman’dan ‘AKP etkinliği’ kapağı: 'En azından zorla götürülmedik'

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan kapağına tutuklanan gazetecileri taşırken, AKP'nin Ankara'daki toplantısına katılan 'muhalif' gazetecilere de gönderme de bulundu. 

Haber Merkezi

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Ankara’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) ve JİNNEWS çalışanı 9 gazeteciyi taşıdı.

Tutuklu gazetecilerin karikatürlerinin yer aldığı kapakta, “Neyse en azından zorla AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı’na götürülmedik” dedikleri görülüyor.

Dergi kapağında gazetecileri resmederek şu notu düştü:

“Bir yandan gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazetecilerin yalnızlığı, bir yandan da AKP’nin Türkiye Yüzyılı Toplantısı’na koşarak giden hevesli ‘muhalif’ gazeteciler. Eski Türkiye’ye yeni yüzyıl!”

LeMan’ın kapağı şöyle: