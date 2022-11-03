Leman’dan ‘AKP etkinliği’ kapağı: 'En azından zorla götürülmedik'

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Ankara’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) ve JİNNEWS çalışanı 9 gazeteciyi taşıdı.
Tutuklu gazetecilerin karikatürlerinin yer aldığı kapakta, “Neyse en azından zorla AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı’na götürülmedik” dedikleri görülüyor.
Dergi kapağında gazetecileri resmederek şu notu düştü:
“Bir yandan gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınıp tutuklanan gazetecilerin yalnızlığı, bir yandan da AKP’nin Türkiye Yüzyılı Toplantısı’na koşarak giden hevesli ‘muhalif’ gazeteciler. Eski Türkiye’ye yeni yüzyıl!”
LeMan’ın kapağı şöyle: